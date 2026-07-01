AGENDA · Apt
Fête nationale du 14 juillet Apt
mardi 14 juillet 2026 · Apt
Informations pratiques
Apt
Fête nationale du 14 juillet
Cours Lauze de Perret Apt Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14 00:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Dance et feu d’artifice et peut être demie finale pour les bleus en direct
.
Cours Lauze de Perret Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 50 01 41 culture@apt.fr
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English :
Dancing, fireworks, and maybe a semifinal for Les Bleus—live
L’événement Fête nationale du 14 juillet Apt a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon
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