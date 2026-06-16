Fête Nationale du 14 Juillet Luçon
Fête Nationale du 14 Juillet Luçon mardi 14 juillet 2026.
Luçon
Fête Nationale du 14 Juillet
Plaine des Sports du Sourdy Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 23:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Découvrez le programme des festivités du 14 Juillet !
10 h 00 Cérémonie commémorative dans le jardin Dumaine.
20 h 00 Rendez-vous à la Plaine des Sports du Sourdy pour un premier DJ set animé par SLV & MBS Productions jusqu’à 23 h, suivi d’un spectacle pyrotechnique qui embrasera le ciel de mille couleurs.
La soirée se poursuivra dans une ambiance festive et musicale jusqu’à 1 h du matin ! .
Plaine des Sports du Sourdy Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 29 19 19 contact@lucon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the program of July 14th festivities!
L’événement Fête Nationale du 14 Juillet Luçon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
À voir aussi à Luçon (Vendée)
- Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Luçon Médiathèque Intercommunale Pierre Mennat Luçon 16 juin 2026
- Exposition Inspirations aquatiques La Distylerie Luçon 16 juin 2026
- Projection d’Opéra Bastien et Bastienne La Distylerie Luçon 17 juin 2026
- Visite de la Brasserie Smeele Luçon 18 juin 2026
- Exposition peintures et modelages Plaine du Sourdy Luçon 20 juin 2026