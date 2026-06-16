Luçon

Fête Nationale du 14 Juillet

Plaine des Sports du Sourdy Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Découvrez le programme des festivités du 14 Juillet !

10 h 00 Cérémonie commémorative dans le jardin Dumaine.

20 h 00 Rendez-vous à la Plaine des Sports du Sourdy pour un premier DJ set animé par SLV & MBS Productions jusqu’à 23 h, suivi d’un spectacle pyrotechnique qui embrasera le ciel de mille couleurs.

La soirée se poursuivra dans une ambiance festive et musicale jusqu’à 1 h du matin ! .

Plaine des Sports du Sourdy Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 29 19 19 contact@lucon.fr

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English :

Discover the program of July 14th festivities!

L’événement Fête Nationale du 14 Juillet Luçon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud