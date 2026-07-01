Fête nationale du 14 juillet Ormoy
mardi 14 juillet 2026 · Ormoy
Informations pratiques
Ormoy
Fête nationale du 14 juillet
Ormoy Haute-Saône
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le programme comprend une cérémonie au monument, un verre de l’amitié, un repas convivial organisé par l’association Animations Loisirs, ainsi que des activités pour tous les âges, dont des jeux de quilles, une loterie, des jeux pour enfants, des gaufres sucrées et des crêpes salées en soirée. Un repas de midi est proposé sur réservation au tarif de 13 € boissons comprises, avec une entrée, un plat, un dessert et un café. Les réservations sont ouvertes jusqu’au 8 juillet. .
Ormoy 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 28 52 24
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English : Fête nationale du 14 juillet
L’événement Fête nationale du 14 juillet Ormoy a été mis à jour le 2026-06-30 par JUSSEY TOURISME
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