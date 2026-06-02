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Fête nationale Lavau

Fête nationale Lavau lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Etang communal

Ville : 89170 Lavau

Département : Yonne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Lavau

Fête nationale

Etang communal Lavau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

A partir de 21 h, parking de la mairie distribution des lampions, retraite aux flambeaux suivi du feu d’artifice.   .

Etang communal Lavau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 06 24  mairie-lavau89@wanadoo.fr

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Lavau a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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