Fête nationale Lavau
Fête nationale Lavau lundi 13 juillet 2026.
Lavau
Fête nationale
Etang communal Lavau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
A partir de 21 h, parking de la mairie distribution des lampions, retraite aux flambeaux suivi du feu d’artifice. .
Etang communal Lavau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 06 24 mairie-lavau89@wanadoo.fr
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English : Fête nationale
L’événement Fête nationale Lavau a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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