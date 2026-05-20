Lavau

41 ème Vide-greniers et foire artisanale

Dans le village Lavau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Artisanat et gastronomie, exposition dans l’église, dégustation d’escargots, restauration sur place, manège et à 19 h concert de Get Wild. .

Dans le village Lavau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-lavau89@wanadoo.fr

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English : 41 ème Vide-greniers et foire artisanale

L’événement 41 ème Vide-greniers et foire artisanale Lavau a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !