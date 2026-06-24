Fête Nationale Le Bernard
Fête Nationale Le Bernard mardi 14 juillet 2026.
Le Bernard
Fête Nationale
Parc de la mairie Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14 13:00:00
Date(s) :
2026-07-14
.
Parc de la mairie Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 30 69
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English :
L’événement Fête Nationale Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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