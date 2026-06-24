Le Bernard

Fête Nationale

Parc de la mairie Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14 13:00:00

Date(s) :

2026-07-14

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Parc de la mairie Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 30 69

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English :

L’événement Fête Nationale Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral