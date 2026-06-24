UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête Nationale Le Bernard

Fête Nationale Le Bernard mardi 14 juillet 2026.

Adresse
Parc de la mairie
Ville
85560 Le Bernard
Département
Vendée
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Le Bernard

Fête Nationale

Parc de la mairie Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14 13:00:00

Date(s) :
2026-07-14

  .

Parc de la mairie Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 30 69 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête Nationale Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Le Bernard (Vendée)