Vide-greniers Esplanade de la Salle Bois Plaisant Le Bernard
Vide-greniers Esplanade de la Salle Bois Plaisant Le Bernard dimanche 12 juillet 2026.
Le Bernard
Vide-greniers
Esplanade de la Salle Bois Plaisant 21 Rue des Dolmens Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-12
.
Esplanade de la Salle Bois Plaisant 21 Rue des Dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 60 30 07 bernardjolly@neuf.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-greniers Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
À voir aussi à Le Bernard (Vendée)
- Groupe de parole des aidants avec France Alzheimer Le Bernard 12 juin 2026
- Concert au Pow Wow de The Voodoo Child Experience Resto O’Ranch (au sein de O’Fun Park) Le Bernard 13 juin 2026
- Marché de Créateurs Le Bernard 14 juin 2026
- Concert au Pow Wow de Les S-Crow Resto O’Ranch (au sein de O’Fun Park) Le Bernard 20 juin 2026
- Concert au Pow Wow de Les Copains des Bois Resto O’Ranch (au sein de O’Fun Park) Le Bernard 27 juin 2026