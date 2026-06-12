Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-greniers Esplanade de la Salle Bois Plaisant Le Bernard

Vide-greniers Esplanade de la Salle Bois Plaisant Le Bernard dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Esplanade de la Salle Bois Plaisant

Adresse : 21 Rue des Dolmens

Ville : 85560 Le Bernard

Département : Vendée

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Le Bernard

Vide-greniers

Esplanade de la Salle Bois Plaisant 21 Rue des Dolmens Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :
2026-07-12

  .

Esplanade de la Salle Bois Plaisant 21 Rue des Dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 60 30 07  bernardjolly@neuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-greniers Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Le Bernard (Vendée)