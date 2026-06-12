Vide-greniers Esplanade de la Salle Bois Plaisant Le Bernard dimanche 12 juillet 2026.

Le Bernard

Vide-greniers

Esplanade de la Salle Bois Plaisant 21 Rue des Dolmens Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12

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Esplanade de la Salle Bois Plaisant 21 Rue des Dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 60 30 07 bernardjolly@neuf.fr

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English :

L’événement Vide-greniers Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral