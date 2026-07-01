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AGENDA · Le Bernard

Groupe de parole des AIDANTS Médiathèque Arthur Tortereau Le Bernard

vendredi 10 juillet 2026 · Médiathèque Arthur Tortereau · Le Bernard

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Arthur Tortereau
Adresse
4 Rue des Dolmens
Ville
85560 Le Bernard
Département
Vendée
Tarif

Le Bernard

Groupe de parole des AIDANTS

Médiathèque Arthur Tortereau 4 Rue des Dolmens Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :
2026-07-10

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Médiathèque Arthur Tortereau 4 Rue des Dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 43 71 05  contact85@francealzheimer.org

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English :

L’événement Groupe de parole des AIDANTS Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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