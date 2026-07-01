Groupe de parole des AIDANTS Médiathèque Arthur Tortereau Le Bernard

Informations pratiques

Le Bernard

Groupe de parole des AIDANTS

Médiathèque Arthur Tortereau 4 Rue des Dolmens Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10

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Médiathèque Arthur Tortereau 4 Rue des Dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 43 71 05 contact85@francealzheimer.org

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English :

L’événement Groupe de parole des AIDANTS Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral