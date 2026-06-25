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Balade Circuit Sur les pas de Clemenceau Le Bernard

Balade Circuit Sur les pas de Clemenceau Le Bernard vendredi 17 juillet 2026.

Adresse
Rue Georges Clemenceau
Ville
85560 Le Bernard
Département
Vendée
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Le Bernard

Balade Circuit Sur les pas de Clemenceau

Rue Georges Clemenceau Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

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Rue Georges Clemenceau Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93  activage@vendeegrandlittoral.fr

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English :

L’événement Balade Circuit Sur les pas de Clemenceau Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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