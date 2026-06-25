Balade Circuit Sur les pas de Clemenceau Le Bernard
Balade Circuit Sur les pas de Clemenceau Le Bernard vendredi 17 juillet 2026.
Le Bernard
Balade Circuit Sur les pas de Clemenceau
Rue Georges Clemenceau Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
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Rue Georges Clemenceau Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr
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English :
L’événement Balade Circuit Sur les pas de Clemenceau Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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