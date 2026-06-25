Balade Circuit Sur les pas de Clemenceau Le Bernard vendredi 17 juillet 2026.

Le Bernard

Balade Circuit Sur les pas de Clemenceau

Rue Georges Clemenceau Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

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Rue Georges Clemenceau Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr

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English :

L’événement Balade Circuit Sur les pas de Clemenceau Le Bernard a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral