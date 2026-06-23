Bourbonne-les-Bains

Fête Nationale Programme 13 et 14 juillet 2026

Etand Barat. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Tout public

Lundi 13 juillet

22h Retraite aux flambeaux.

Départ Place des Bains avec la présence de l’Harmonie La Concorde, le club de twirling Les Hirondelles et les pompiers, suivi du bal populaire gratuit animé par le DJ Kevin Roussel (22h 1h du matin).

Mardi 14 juillet

15h à 18h30 Attractions et jeux divers organisés par la ville au Parc du Château.

23h Feu d’artifice, son et lumière à l’Étang Barat offert par la municipalité.

Ouvert à tous. .

Etand Barat. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 14 80

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English :

L’événement Fête Nationale Programme 13 et 14 juillet 2026 Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par Antenne de Bourbonne-les-Bains