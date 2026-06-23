Fête Nationale Programme 13 et 14 juillet 2026 Bourbonne-les-Bains
Fête Nationale Programme 13 et 14 juillet 2026 Bourbonne-les-Bains lundi 13 juillet 2026.
Bourbonne-les-Bains
Fête Nationale Programme 13 et 14 juillet 2026
Etand Barat. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
Tout public
Lundi 13 juillet
22h Retraite aux flambeaux.
Départ Place des Bains avec la présence de l’Harmonie La Concorde, le club de twirling Les Hirondelles et les pompiers, suivi du bal populaire gratuit animé par le DJ Kevin Roussel (22h 1h du matin).
Mardi 14 juillet
15h à 18h30 Attractions et jeux divers organisés par la ville au Parc du Château.
23h Feu d’artifice, son et lumière à l’Étang Barat offert par la municipalité.
Ouvert à tous. .
Etand Barat. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 14 80
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English :
L’événement Fête Nationale Programme 13 et 14 juillet 2026 Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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