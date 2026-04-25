Fête nationale Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal populaire Briouze
Fête nationale Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal populaire Briouze lundi 13 juillet 2026.
Briouze
Fête nationale Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal populaire
Place du Général Leclerc Briouze Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-07-13 02:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Retraite aux flambeaux au départ de la halle aux veaux, feu d’artifice et bal populaire. .
Place du Général Leclerc Briouze 61220 Orne Normandie
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English : Fête nationale Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal populaire
L’événement Fête nationale Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal populaire Briouze a été mis à jour le 2026-04-22 par Flers agglo
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