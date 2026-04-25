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Fête nationale Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal populaire Briouze

Fête nationale Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal populaire Briouze lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Place du Général Leclerc

Ville : 61220 Briouze

Département : Orne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Briouze

Fête nationale Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal populaire

Place du Général Leclerc Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Retraite aux flambeaux au départ de la halle aux veaux, feu d’artifice et bal populaire.   .

Place du Général Leclerc Briouze 61220 Orne Normandie  

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English : Fête nationale Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal populaire

L’événement Fête nationale Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal populaire Briouze a été mis à jour le 2026-04-22 par Flers agglo

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