Jeu de piste autour de l’étang, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

Jeu de piste autour de l’étang Mercredi 15 juillet, 10h00 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00

À l’étang de l’Enclos, partez en famille pour une aventure nature !

Jeux, énigmes et observations vous permettront de découvrir la faune, la flore et les secrets de cet étang. Dès 6 ans.

Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Houlme, briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

À l’étang de l’Enclos, partez en famille pour une aventure nature ! Jeux, énigmes et observations vous permettront de découvrir la faune, la flore et les secrets de cet étang. Dès 6 ans. étang marais

Béatrice gillot