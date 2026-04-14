Jeu de piste autour de l’étang, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze
Jeu de piste autour de l’étang, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze mercredi 15 juillet 2026.
Jeu de piste autour de l’étang Mercredi 15 juillet, 10h00 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne
2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 6 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00
À l’étang de l’Enclos, partez en famille pour une aventure nature !
Jeux, énigmes et observations vous permettront de découvrir la faune, la flore et les secrets de cet étang. Dès 6 ans.
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À l’étang de l’Enclos, partez en famille pour une aventure nature ! Jeux, énigmes et observations vous permettront de découvrir la faune, la flore et les secrets de cet étang. Dès 6 ans. étang marais
Béatrice gillot
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