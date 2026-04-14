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Jeu de piste autour de l’étang, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

Jeu de piste autour de l’étang, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

Jeu de piste autour de l’étang, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Devant l'espace culturel du Houlme, Briouze

Adresse : Houlme, briouze

Ville : 61220 Briouze

Département : Orne

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif : 2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 6 ans.

Jeu de piste autour de l’étang Mercredi 15 juillet, 10h00 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00

À l’étang de l’Enclos, partez en famille pour une aventure nature !
Jeux, énigmes et observations vous permettront de découvrir la faune, la flore et les secrets de cet étang. Dès 6 ans.

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À l’étang de l’Enclos, partez en famille pour une aventure nature ! Jeux, énigmes et observations vous permettront de découvrir la faune, la flore et les secrets de cet étang. Dès 6 ans. étang marais

Béatrice gillot

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