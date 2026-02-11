Jeu de piste autour de l’étang

5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

À l’étang de l’Enclos, partez en famille pour une aventure nature !

Jeux, énigmes et observations vous permettront de découvrir la faune, la flore et les secrets de cet étang. Dès 6 ans. .

5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeu de piste autour de l’étang

L’événement Jeu de piste autour de l’étang Briouze a été mis à jour le 2026-02-11 par Flers agglo