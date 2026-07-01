Fête nationale, sardinade et feu d’artifice Rue de la Tour Gueyrau Sainte-Eulalie

Informations pratiques

Sainte-Eulalie

Fête nationale, sardinade et feu d’artifice

Rue de la Tour Gueyrau Parc de la Tour Gueyrau Sainte-Eulalie Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

À l’occasion de la fête nationale, le comité des fêtes de Sainte-Eulalie vous convie à une sardinade, le lundi 13 juillet dès 19 h 30, au parc de la Tour Gueyraud. Pour débuter cette soirée conviviale, un apéritif vous sera offert par l’organisation. L’accueil du public se fera en musique et en danse grâce aux magnifiques danseuses créoles de la troupe Volcanik, qui installeront immédiatement une ambiance festive. À la tombée de la nuit, entre le spectacle de danse et le set du DJ, un splendide feu d’artifice offert par la municipalité viendra illuminer le ciel. La fête se poursuivra ensuite jusqu’au bout de la nuit sur une piste survoltée animée par le DJ EventPerformance. Venez nombreux, en famille ou entre amis, partager ce grand bal populaire et vivre un moment gourmand, chaleureux et absolument inoubliable au cœur de l’été. .

Rue de la Tour Gueyrau Parc de la Tour Gueyrau Sainte-Eulalie 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 61 56 64 cdf33560@gmail.com

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English : Fête nationale, sardinade et feu d’artifice

L’événement Fête nationale, sardinade et feu d’artifice Sainte-Eulalie a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de l’Entre-deux-Mers