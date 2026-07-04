Fête Nationale Sausset-les-Pins
lundi 13 juillet 2026 · Sausset-les-Pins
Informations pratiques
Sausset-les-Pins
Fête Nationale
Lundi 13 juillet 2026 de 20h à 1h. Môle du port. Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Fête Nationale
18h Défilé des véhicules des pompiers
20h Cérémonie officiel au monument aux mort
20h45 Distribution et descente aux flambeaux du jardin de la salle des arts au port.
21H Show à la Française Frenchy folie danseuse cabaret
22h15 Feu d’artifice et grand bal populaire avec DJ Class Event sur le môle du port, suivi d’une fête foraine. .
Môle du port. Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme.sausset.les.pins@wanadoo.fr
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English :
National Day
L’événement Fête Nationale Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-26 par Mairie de Sausset-les-Pins
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