UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sausset-les-Pins

Fête Nationale Sausset-les-Pins

lundi 13 juillet 2026 · Sausset-les-Pins

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Môle du port.
Ville
13960 Sausset-les-Pins
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Sausset-les-Pins

Fête Nationale

Lundi 13 juillet 2026 de 20h à 1h. Môle du port. Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13 01:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Fête Nationale
18h Défilé des véhicules des pompiers
20h Cérémonie officiel au monument aux mort
20h45 Distribution et descente aux flambeaux du jardin de la salle des arts au port.
21H Show à la Française Frenchy folie danseuse cabaret
22h15 Feu d’artifice et grand bal populaire avec DJ Class Event sur le môle du port, suivi d’une fête foraine.   .

Môle du port. Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65  tourisme.sausset.les.pins@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

National Day

L’événement Fête Nationale Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-26 par Mairie de Sausset-les-Pins

À voir aussi à Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône)