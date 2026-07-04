Informations pratiques

Sausset-les-Pins

Fête Nationale

Lundi 13 juillet 2026 de 20h à 1h. Môle du port. Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13 01:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Fête Nationale

18h Défilé des véhicules des pompiers

20h Cérémonie officiel au monument aux mort

20h45 Distribution et descente aux flambeaux du jardin de la salle des arts au port.

21H Show à la Française Frenchy folie danseuse cabaret

22h15 Feu d’artifice et grand bal populaire avec DJ Class Event sur le môle du port, suivi d’une fête foraine. .

Môle du port. Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme.sausset.les.pins@wanadoo.fr

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English :

National Day

L’événement Fête Nationale Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-26 par Mairie de Sausset-les-Pins