Thonade Sausset-les-Pins
Thonade Sausset-les-Pins samedi 18 juillet 2026.
Sausset-les-Pins
Thonade
Samedi 18 juillet 2026 de 20h à 0h.
Renseignements et réservations du jeudi au samedi de 11h30 à 13h au Club à côté de la Capitainerie ou au 04.42.45.23.33.
Samedi 1er août 2026 à partir de 20h.
Renseignements et réservations du jeudi au samedi de 11h30 à 13h au Club à côté de la Capitainerie ou au 04.42.45.23.33.
Samedi 22 août 2026 à partir de 20h.
Renseignements et réservations du jeudi au samedi de 11h30 à 13h au Club à côté de la Capitainerie ou au 04.42.45.23.33. CD 49 Quai de la plaisance Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01 2026-08-22
Repas proposé par les plaisanciers
Thon grillé à volonté à déguster sur place suivi d’une animation musicale animée par le DJ. .
CD 49 Quai de la plaisance Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 23 33
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English :
Meal offered by the boaters
L’événement Thonade Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-05-26 par Mairie de Sausset-les-Pins
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