Sausset-les-Pins

Thonade

Samedi 18 juillet 2026 de 20h à 0h.

Renseignements et réservations du jeudi au samedi de 11h30 à 13h au Club à côté de la Capitainerie ou au 04.42.45.23.33.

Samedi 1er août 2026 à partir de 20h.

Renseignements et réservations du jeudi au samedi de 11h30 à 13h au Club à côté de la Capitainerie ou au 04.42.45.23.33.

Samedi 22 août 2026 à partir de 20h.

Renseignements et réservations du jeudi au samedi de 11h30 à 13h au Club à côté de la Capitainerie ou au 04.42.45.23.33. CD 49 Quai de la plaisance Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-01 2026-08-22

Repas proposé par les plaisanciers

Thon grillé à volonté à déguster sur place suivi d’une animation musicale animée par le DJ. .

CD 49 Quai de la plaisance Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 23 33

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English :

Meal offered by the boaters

L’événement Thonade Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-05-26 par Mairie de Sausset-les-Pins