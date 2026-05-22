Villiers-Saint-Benoît

Fête Nationale

Pâtis Villiers-Saint-Benoît Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14

Festivités de la fête nationale, pendant 3 jour la fête foraine vous attendra sur le Pâtis. Apéro concert, bal populaire et feu d’artifice avec la présence de Tony Pizza. .

Pâtis Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 70 37 mairie.villierssaintbenoit@orange.fr

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2026-05-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !