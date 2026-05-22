Fête Nationale Villiers-Saint-Benoît
Fête Nationale Villiers-Saint-Benoît dimanche 12 juillet 2026.
Villiers-Saint-Benoît
Fête Nationale
Pâtis Villiers-Saint-Benoît Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14
Festivités de la fête nationale, pendant 3 jour la fête foraine vous attendra sur le Pâtis. Apéro concert, bal populaire et feu d’artifice avec la présence de Tony Pizza. .
Pâtis Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 70 37 mairie.villierssaintbenoit@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête Nationale
L’événement Fête Nationale Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2026-05-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !