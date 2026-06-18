Vide-greniers Rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît
Vide-greniers Rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît dimanche 19 juillet 2026.
Villiers-Saint-Benoît
Vide-greniers
Rue Paul Huillard Pâtis communal Villiers-Saint-Benoît Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 06:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Venez chiner, vendre et partager un moment convivial lors du vide-greniers sur la place du village. Objets anciens, vêtements, jouets, livres, déco… il y en aura pour tous les goûts. Buvette et restauration sur place. .
Rue Paul Huillard Pâtis communal Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 02 19 61
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2026-06-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !