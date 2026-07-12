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AGENDA · Villiers-Saint-Benoît

1 jour, 1 église Villiers-Saint-Benoît

jeudi 16 juillet 2026 · Villiers-Saint-Benoît

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Eglise La Villotte
Ville
89130 Villiers-Saint-Benoît
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Villiers-Saint-Benoît

1 jour, 1 église

Eglise La Villotte Villiers-Saint-Benoît Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Les bénévoles de l’association « Un jour, une église » se mobilisent. Ils vous proposent de découvrir les trésors de leur clocher. Ils vous proposent de découvrir les trésors de leur clocher. Pendant plus d’une heure et gratuitement, que vous soyez des habitants, des visiteurs de passage ou de simples curieux, vous serez guidés par un habitant passionné par l’histoire. Cette visite vous dévoilera la singularité et les trésors architecturaux d’édifices parfois fermés au public.   .

Eglise La Villotte Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   unjouruneeglise.yonne@gmail.com

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English : 1 jour, 1 église

L’événement 1 jour, 1 église Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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