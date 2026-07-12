1 jour, 1 église Villiers-Saint-Benoît
jeudi 16 juillet 2026 · Villiers-Saint-Benoît
Informations pratiques
Villiers-Saint-Benoît
1 jour, 1 église
Eglise La Villotte Villiers-Saint-Benoît Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Les bénévoles de l’association « Un jour, une église » se mobilisent. Ils vous proposent de découvrir les trésors de leur clocher. Ils vous proposent de découvrir les trésors de leur clocher. Pendant plus d’une heure et gratuitement, que vous soyez des habitants, des visiteurs de passage ou de simples curieux, vous serez guidés par un habitant passionné par l’histoire. Cette visite vous dévoilera la singularité et les trésors architecturaux d’édifices parfois fermés au public. .
Eglise La Villotte Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté unjouruneeglise.yonne@gmail.com
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English : 1 jour, 1 église
L’événement 1 jour, 1 église Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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