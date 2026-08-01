Fête Patronale Beaux
samedi 22 août 2026 · Beaux
Informations pratiques
Beaux
Fête Patronale
Le Bourg Beaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
8h randonnée pédestre 14h pétanque par l’ASBM 21h retraite aux flambeaux 21h bal des classards Attractions foraines.
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Le Bourg Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 78 80 80 comiteanimationdebeaux@gmail.com
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English :
8 a.m.: Hike 2 p.m.: Petanque tournament hosted by the ASBM 9 p.m.: Torchlight procession 9 p.m.: Classards’ dance Carnival rides.
L’événement Fête Patronale Beaux a été mis à jour le 2026-07-31 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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