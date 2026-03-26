Fête patronale du hameau de Roya

Hameau de Roya Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

C’est la fête au hameau de Roya ! Samedi messe, apéritif, repas sur réservation et bal sous chapiteau . Ouvert à tous.

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Hameau de Roya Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96

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English : Patronal festival of the hamlet of Roya

It’s party time in the hamlet of Roya! Saturday: mass, aperitif, meal by reservation and ball under a marquee Sunday: country tournament and dictation. Open to all.

L’événement Fête patronale du hameau de Roya Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur