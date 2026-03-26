Fête patronale du hameau de Roya Saint-Étienne-de-Tinée
Fête patronale du hameau de Roya Saint-Étienne-de-Tinée vendredi 14 août 2026.
Fête patronale du hameau de Roya
Hameau de Roya Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
C’est la fête au hameau de Roya ! Samedi messe, apéritif, repas sur réservation et bal sous chapiteau . Ouvert à tous.
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Hameau de Roya Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96
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English : Patronal festival of the hamlet of Roya
It’s party time in the hamlet of Roya! Saturday: mass, aperitif, meal by reservation and ball under a marquee Sunday: country tournament and dictation. Open to all.
L’événement Fête patronale du hameau de Roya Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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