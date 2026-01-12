Fête patronale

le bourg Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

2026-07-31

Pendant 3 jours, profitez d’un programme festif feu d’artifice, manèges pour petits et grands, et le traditionnel défilé des chars des classes en 05. ..Venez nombreux partager ces beaux moments !

le bourg Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

For 3 days, enjoy a festive program: fireworks, rides for young and old, and the traditional parade of the floats of the classes in 05. …Come one, come all to share these great moments!

L’événement Fête patronale Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme