Fête Romaine 2026 Rue Elie Geoffroy Villeneuve-sur-Lot

Informations pratiques

Villeneuve-sur-Lot

Fête Romaine 2026

Rue Elie Geoffroy Plaine d’Eysses Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Venez vivre la vie romaine au Domaine des Demi-Dieux, combattez les gladiateurs, admirez les archers à cheval, vivez à la gauloise, mariez-vous à la romaine (photos en tenue), faites vos courses au marcellum, buvez au thermopolium, découvrez les artisans, le théâtre, la nature antique, la ville, les militaires romains, les fouilles et le musée archéologique.

Cette manifestation est unique sur le département. .

Rue Elie Geoffroy Plaine d’Eysses Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 40 53 festvsdiesromanvs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête Romaine 2026

L’événement Fête Romaine 2026 Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée du Lot et Garonne