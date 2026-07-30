Fête Romaine 2026 Rue Elie Geoffroy Villeneuve-sur-Lot
dimanche 9 août 2026 · Rue Elie Geoffroy · Villeneuve-sur-Lot
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Lot
Fête Romaine 2026
Rue Elie Geoffroy Plaine d’Eysses Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Venez vivre la vie romaine au Domaine des Demi-Dieux, combattez les gladiateurs, admirez les archers à cheval, vivez à la gauloise, mariez-vous à la romaine (photos en tenue), faites vos courses au marcellum, buvez au thermopolium, découvrez les artisans, le théâtre, la nature antique, la ville, les militaires romains, les fouilles et le musée archéologique.
Cette manifestation est unique sur le département. .
Rue Elie Geoffroy Plaine d’Eysses Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 40 53 festvsdiesromanvs@gmail.com
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English : Fête Romaine 2026
L’événement Fête Romaine 2026 Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée du Lot et Garonne
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