En toc ? Chapelle des Pénitents blancs Villeneuve-sur-Lot
En toc ? Chapelle des Pénitents blancs Villeneuve-sur-Lot mercredi 5 août 2026.
Villeneuve-sur-Lot
En toc ?
Chapelle des Pénitents blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Savais-tu que le décor en marbre de la chapelle des Pénitents blancs est entièrement faux ? On appelle ça un trompe-l’oeil . Apprends à le reconnaître, puis crée ta carte de voeux en faux marbre pour impressionner tes proches !
Réservation obligatoire (nombre de places limité). .
Chapelle des Pénitents blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : En toc ?
L’événement En toc ? Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne
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