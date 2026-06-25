En toc ? Chapelle des Pénitents blancs Villeneuve-sur-Lot mercredi 5 août 2026.

Villeneuve-sur-Lot

En toc ?

Chapelle des Pénitents blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Savais-tu que le décor en marbre de la chapelle des Pénitents blancs est entièrement faux ? On appelle ça un trompe-l’oeil . Apprends à le reconnaître, puis crée ta carte de voeux en faux marbre pour impressionner tes proches !

Réservation obligatoire (nombre de places limité). .

Chapelle des Pénitents blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : En toc ?

L’événement En toc ? Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne