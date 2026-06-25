La bastide de Villeneuve sur Lot Villeneuve-sur-Lot
La bastide de Villeneuve sur Lot Villeneuve-sur-Lot jeudi 23 juillet 2026.
Villeneuve-sur-Lot
La bastide de Villeneuve sur Lot
Place Lafayette Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Grâce à sa situation géographique, la bastide de Villeneuve-sur-Lot a connu dès sa création, au milieu du
XIIIe siècle, un essor économique remarquable. Laissez-vous guider à travers les rues, l’histoire et l’architecture villeneuvoise la place Lafayette, la porte de Paris, le pont des Cieutat et bien sûr l’église Sainte-Catherine.
Réservation conseillée. .
Place Lafayette Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : La bastide de Villeneuve sur Lot
L’événement La bastide de Villeneuve sur Lot Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne
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