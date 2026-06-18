Le Barrage de Virebeau rue du barrage Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

Le Barrage de Virebeau

rue du barrage centrale hydro-électrique Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 11:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Au fil des siècles, les populations vivant le long du Lot ont naturellement développé des mécanismes et des

constructions permettant d’utiliser la force de l’eau pour la transformer en énergie. Au XXe siècle, l’électricité se généralise et occasionne de grands aménagements.

Grâce à cette visite à deux voix, réalisée en partenariat avec EDF Hydro, découvrez l’histoire de la construction et le fonctionnement du barrage de Virebeau. .

rue du barrage centrale hydro-électrique Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : Le Barrage de Virebeau

L’événement Le Barrage de Virebeau Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Vallée du Lot et Garonne