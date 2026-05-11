Festiv’Azul concert d’ouverture Mémoire des Mers par l’ensemble SAMANÛR Chapelle des Pénitents Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

Festiv’Azul concert d’ouverture Mémoire des Mers par l’ensemble SAMANÛR

Chapelle des Pénitents 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23 22:15:00

Date(s) :

2026-07-23

Ce concert est à l’image de ses artistes leurs origines multiples Liban, Syrie, Irak, Palestine, Bulgarie, Grèce, Turquie, Bosnie se croisent, dialoguent et se répondent dans un voyage où musique et poésie s’entrelacent autour de cette mer originelle qui les unit. .

Chapelle des Pénitents 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festivazul@gmail.com

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English : Festiv’Azul concert d’ouverture Mémoire des Mers par l’ensemble SAMANÛR

L’événement Festiv’Azul concert d’ouverture Mémoire des Mers par l’ensemble SAMANÛR Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne