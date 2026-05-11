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Festiv’Azul concert d’ouverture Mémoire des Mers par l’ensemble SAMANÛR Chapelle des Pénitents Villeneuve-sur-Lot

Festiv’Azul concert d’ouverture Mémoire des Mers par l’ensemble SAMANÛR Chapelle des Pénitents Villeneuve-sur-Lot

Festiv’Azul concert d’ouverture Mémoire des Mers par l’ensemble SAMANÛR Chapelle des Pénitents Villeneuve-sur-Lot jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Chapelle des Pénitents

Adresse : 50 Rue de l'Écluse

Ville : 47300 Villeneuve-sur-Lot

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 15 15 20 Tarif de base plein tarif

Villeneuve-sur-Lot

Festiv’Azul concert d’ouverture Mémoire des Mers par l’ensemble SAMANÛR

Chapelle des Pénitents 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23 22:15:00

Date(s) :
2026-07-23

Ce concert est à l’image de ses artistes leurs origines multiples Liban, Syrie, Irak, Palestine, Bulgarie, Grèce, Turquie, Bosnie se croisent, dialoguent et se répondent dans un voyage où musique et poésie s’entrelacent autour de cette mer originelle qui les unit.   .

Chapelle des Pénitents 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   festivazul@gmail.com

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English : Festiv’Azul concert d’ouverture Mémoire des Mers par l’ensemble SAMANÛR

L’événement Festiv’Azul concert d’ouverture Mémoire des Mers par l’ensemble SAMANÛR Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne

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