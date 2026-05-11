Festiv’Azul concert d’ouverture Mémoire des Mers par l’ensemble SAMANÛR Chapelle des Pénitents Villeneuve-sur-Lot
Festiv’Azul concert d’ouverture Mémoire des Mers par l’ensemble SAMANÛR Chapelle des Pénitents Villeneuve-sur-Lot jeudi 23 juillet 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Festiv’Azul concert d’ouverture Mémoire des Mers par l’ensemble SAMANÛR
Chapelle des Pénitents 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23 22:15:00
Date(s) :
2026-07-23
Ce concert est à l’image de ses artistes leurs origines multiples Liban, Syrie, Irak, Palestine, Bulgarie, Grèce, Turquie, Bosnie se croisent, dialoguent et se répondent dans un voyage où musique et poésie s’entrelacent autour de cette mer originelle qui les unit. .
Chapelle des Pénitents 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festivazul@gmail.com
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English : Festiv’Azul concert d’ouverture Mémoire des Mers par l’ensemble SAMANÛR
L’événement Festiv’Azul concert d’ouverture Mémoire des Mers par l’ensemble SAMANÛR Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne
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