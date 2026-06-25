Villeneuve-sur-Lot

Cluedo Géant L’étalon Tueur

Haras nationaux Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:30:00

fin : 2026-07-21 20:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Nous sommes en 1921, à Villeneuve-sur- Lot, dans les Haras nationaux Charles de la Chênaie Divon est retrouvé mort, dans le box de l’étalon Nourhis-Pacha, piétiné. Que s’est-il passé ? Pourquoi Charles

se trouvait dans le box de cet étalon en période de rut ? Apportez votre concours au colonel Lorens pour

découvrir la vérité !

Avec la Compagnie Paradoxales

Réservation obligatoire (nombre de

places limité) .

Haras nationaux Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : Cluedo Géant L’étalon Tueur

L’événement Cluedo Géant L’étalon Tueur Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne