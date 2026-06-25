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Cluedo Géant L’étalon Tueur Villeneuve-sur-Lot

Cluedo Géant L’étalon Tueur Villeneuve-sur-Lot

Cluedo Géant L’étalon Tueur Villeneuve-sur-Lot mardi 21 juillet 2026.

Adresse
Haras nationaux
Ville
47300 Villeneuve-sur-Lot
Département
Lot-et-Garonne
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
Gratuit

Villeneuve-sur-Lot

Cluedo Géant L’étalon Tueur

Haras nationaux Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21 20:30:00

Date(s) :
2026-07-21

Nous sommes en 1921, à Villeneuve-sur- Lot, dans les Haras nationaux Charles de la Chênaie Divon est retrouvé mort, dans le box de l’étalon Nourhis-Pacha, piétiné. Que s’est-il passé ? Pourquoi Charles
se trouvait dans le box de cet étalon en période de rut ? Apportez votre concours au colonel Lorens pour
découvrir la vérité !

Avec la Compagnie Paradoxales

Réservation obligatoire (nombre de
places limité)   .

Haras nationaux Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60  patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : Cluedo Géant L’étalon Tueur

L’événement Cluedo Géant L’étalon Tueur Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne

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