Cluedo Géant L’étalon Tueur Villeneuve-sur-Lot
Cluedo Géant L’étalon Tueur Villeneuve-sur-Lot mardi 21 juillet 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Cluedo Géant L’étalon Tueur
Haras nationaux Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21 20:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Nous sommes en 1921, à Villeneuve-sur- Lot, dans les Haras nationaux Charles de la Chênaie Divon est retrouvé mort, dans le box de l’étalon Nourhis-Pacha, piétiné. Que s’est-il passé ? Pourquoi Charles
se trouvait dans le box de cet étalon en période de rut ? Apportez votre concours au colonel Lorens pour
découvrir la vérité !
Avec la Compagnie Paradoxales
Réservation obligatoire (nombre de
places limité) .
Haras nationaux Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : Cluedo Géant L’étalon Tueur
L’événement Cluedo Géant L’étalon Tueur Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne
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