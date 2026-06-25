Villeneuve-sur-Lot

Visite du château de Rogé

Château de Rogé Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:30:00

fin : 2026-07-27 11:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Curieux, ce château de Rogé, érigé en amont de Villeneuve sur la rive gauche du Lot. Quelle est son histoire ? Qui y a résidé ? Focus sur ce Monument historique situé dans un cadre paisible qui

invite à la détente. Pour compléter la visite et regarder le château sous toutes ses jointures, le

service des sports de Villeneuve-sur-Lot vous propose d’embarquer sur le Lot et de ramer le long du château… en canoë ! Sortie en canoë facultative .

Château de Rogé Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du château de Rogé

L’événement Visite du château de Rogé Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne