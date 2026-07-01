Croisière contée nature Cale de la Marine Villeneuve-sur-Lot

Informations pratiques

Villeneuve-sur-Lot

Croisière contée nature

Cale de la Marine 5 Boulevard de la Marine Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 15:00:00

fin : 2026-07-27 17:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Cet été, trouvez un peu de fraîcheur avec les animations nature du CPIE 47 !

Une croisière contée au départ de la Cale de la Marine à Villeneuve-sur-Lot. Embarquez pour une animation nature à bord d’un bateau et venez découvrir au fil de l’eau le patrimoine naturel du Lot et de ses berges.

Cet été, trouvez un peu de fraîcheur avec les animations nature du CPIE 47 !

Une croisière contée au départ de la Cale de la Marine à Villeneuve-sur-Lot. Embarquez pour une animation nature à bord d’un bateau et venez découvrir au fil de l’eau le patrimoine naturel du Lot et de ses berges.

Pensez à prendre une gourde et un chapeau.

Cette animation est proposée en partenariat avec l’Office de tourisme Vallée du Lot et Garonne et les Croisières du Lot.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme Vallée du Lot et Garonne. .

Cale de la Marine 5 Boulevard de la Marine Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 17 30 accueil.tourisme@grand-villeneuvois.fr

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English : Croisière contée nature

This summer, cool off with the CPIE 47’s nature activities!

A storytelling cruise departing from the Cale de la Marine in Villeneuve-sur-Lot. Come aboard for a nature tour on a boat and discover the natural heritage of the Lot River and its banks as you cruise along the water.

L’événement Croisière contée nature Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée du Lot et Garonne