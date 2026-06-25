Croisière Contée Cale de la Marine Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

Croisière Contée

Cale de la Marine Boulevard de la Marine Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 15:00:00

fin : 2026-07-20 16:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Pas de Villeneuve sans Lot ! Embarquez pour une croisière sur le joyau de notre territoire et laissez-vous conter la bastide d’un autre point de vue. Comment est née Villeneuve ? Pourquoi la rivière a-t-elle participé à la renommée de la ville ? Que nous apporte le Lot aujourd’hui ? Les réponses sont situées sur chacune des rives…

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Villeneuve-sur-Lot. .

Cale de la Marine Boulevard de la Marine Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 17 30 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : Croisière Contée

L’événement Croisière Contée Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne