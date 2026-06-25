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La chapelle des Pénitents blancs Chapelle des Pénitents blancs Villeneuve-sur-Lot

La chapelle des Pénitents blancs Chapelle des Pénitents blancs Villeneuve-sur-Lot

La chapelle des Pénitents blancs Chapelle des Pénitents blancs Villeneuve-sur-Lot jeudi 30 juillet 2026.

Lieu
Chapelle des Pénitents blancs
Adresse
50 Rue de l'Écluse
Ville
47300 Villeneuve-sur-Lot
Département
Lot-et-Garonne
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
2.5 2.5 5 Tarif de base plein tarif

Villeneuve-sur-Lot

La chapelle des Pénitents blancs

Chapelle des Pénitents blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 11:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Au XVIIe siècle, une confrérie de pénitents blancs émerge à Villeneuve-sur-Lot. Aujourd’hui disparue, cette communauté a laissé un bel héritage sur la rive gauche de la bastide. Mais en quoi consistent les confréries de pénitents ? Quels décors retrouve-t-on dans leurs lieux de culte ?
Venez le découvrir en suivant notre visite !   .

Chapelle des Pénitents blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60  patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : La chapelle des Pénitents blancs

L’événement La chapelle des Pénitents blancs Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne

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