La chapelle des Pénitents blancs Chapelle des Pénitents blancs Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

La chapelle des Pénitents blancs

Chapelle des Pénitents blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30 11:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Au XVIIe siècle, une confrérie de pénitents blancs émerge à Villeneuve-sur-Lot. Aujourd’hui disparue, cette communauté a laissé un bel héritage sur la rive gauche de la bastide. Mais en quoi consistent les confréries de pénitents ? Quels décors retrouve-t-on dans leurs lieux de culte ?

Venez le découvrir en suivant notre visite ! .

Chapelle des Pénitents blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : La chapelle des Pénitents blancs

L’événement La chapelle des Pénitents blancs Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne