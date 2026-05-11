Festiv’Azul concert Los Pasos perdidos, Souffle de l’ancien et du nouveau monde Chapelle des Pénitents Blancs Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

Festiv’Azul concert Los Pasos perdidos, Souffle de l’ancien et du nouveau monde

Chapelle des Pénitents Blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30 22:15:00

Date(s) :

2026-07-30

Avec Los Pasos Perdidos, Pierre Hamon nous invite à un voyage sonore et spirituel à travers les flûtes des anciennes civilisations, de l’Europe médiévale aux cultures précolombiennes. Os, céramique, roseau, bambou ou bois une multitude d’instruments rares résonnent pour nous conduire de la transe à la méditation, du rituel à la jubilation, dans un moment de complicité unique entre un artiste, ses souffles et son public. .

Chapelle des Pénitents Blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festivazul@gmail.com

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English : Festiv’Azul concert Los Pasos perdidos, Souffle de l’ancien et du nouveau monde

L’événement Festiv’Azul concert Los Pasos perdidos, Souffle de l’ancien et du nouveau monde Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne