Festiv’Azul concert Los Pasos perdidos, Souffle de l’ancien et du nouveau monde Chapelle des Pénitents Blancs Villeneuve-sur-Lot
Festiv’Azul concert Los Pasos perdidos, Souffle de l’ancien et du nouveau monde Chapelle des Pénitents Blancs Villeneuve-sur-Lot jeudi 30 juillet 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Festiv’Azul concert Los Pasos perdidos, Souffle de l’ancien et du nouveau monde
Chapelle des Pénitents Blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30 22:15:00
Date(s) :
2026-07-30
Avec Los Pasos Perdidos, Pierre Hamon nous invite à un voyage sonore et spirituel à travers les flûtes des anciennes civilisations, de l’Europe médiévale aux cultures précolombiennes. Os, céramique, roseau, bambou ou bois une multitude d’instruments rares résonnent pour nous conduire de la transe à la méditation, du rituel à la jubilation, dans un moment de complicité unique entre un artiste, ses souffles et son public. .
Chapelle des Pénitents Blancs 50 Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festivazul@gmail.com
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English : Festiv’Azul concert Los Pasos perdidos, Souffle de l’ancien et du nouveau monde
L’événement Festiv’Azul concert Los Pasos perdidos, Souffle de l’ancien et du nouveau monde Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne
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