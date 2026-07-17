Fête Viking, Parc départemental de l’Île-Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis

Informations pratiques

Fête Viking Samedi 25 juillet, 14h00 Parc départemental de l’Île-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T14:00:00+02:00 – 2026-07-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T14:00:00+02:00 – 2026-07-25T18:00:00+02:00

Découvrez des animations médiévales et vikings. Au programme :

Grande roue médiévale avec la roue belle : faites tourner la roue à la force des bras ou laissez-vous porter en prenant place dessus (+ 5 ans)

– Tir à l’arc : avec des arcs de reconstitution médiévaux (+ 8 ans)

– Jeux de plateau nordiques : une initiation à des jeux de plateau issus de la culture nordique (+ 8 ans)

– Atelier de tissage : techniques artisanales du tissage de l’an mil ! Assistez au travail d’un artisan spécialisé dans le tissage de galons aux plaquettes et au peigne + initiation public (+ 8 ans)

– Initiation aux techniques de combat médiéval : casques, épées, boucliers… de l’époque des Vikings seront visibles. Simulation de combat inspirée des affrontements de l’époque. (+ 8 ans)

– Reconstitution de combat viking : une immersion pour mieux comprendre les techniques de combat et l’équipement des guerriers vikings au temps du Moyen Âge

– Exposition sur les Vikings

Parc départemental de l’Île-Saint-Denis Quai de la marine 93450 L’Île-Saint-Denis L’Île-Saint-Denis 93450 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 71 29 59 90 https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/ Maison du Parc Départemental de l’Île-Saint-Denis Bus 237, Parc de l’Île Saint Denis, accès vélo, voiture, Rer D St Denis ou Rer C gare d’Epinay

Découvrez des animations médiévales et vikings : grande roue, tir à l’arc, jeux nordiques, tissage, initiation et démonstrations de combat, exposition sur les Vikings. Dès 5 ou 8 ans.

La branche rouge