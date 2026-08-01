Informations pratiques

Saint-Julien-Molhesabate

Fête village kermesse

Parc des Soeurs Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:30:00

fin : 2026-08-29 17:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Kermesse à l’ancienne de 14h30 à 17h30- jeux en bois, d’adresse et de patience . de 3 à 99 ans venez jouer le temps d’un aprés midi. Buvette sur place. Entrée libre

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Parc des Soeurs Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Old-Fashioned Fair from 2:30 p.m. to 5:30 p.m.—wooden games, games of skill, and games of patience. Ages 3 to 99—come play for an afternoon. Refreshments available on site. Free admission

L’événement Fête village kermesse Saint-Julien-Molhesabate a été mis à jour le 2026-08-21 par Haut Pays du Velay Tourisme