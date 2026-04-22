Fête villageoise Lignières-de-Touraine
Fête villageoise Lignières-de-Touraine dimanche 7 juin 2026.
Lignières-de-Touraine
Fête villageoise
Marais du bourg Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 12:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Le dimanche 7 juin 2026 de midi à 18H
Fête villageoise à l’Espace de loisirs des Marais, repas, buvette, stands avec la participation des commerçants et des associations. Animation musicales
Entrée gratuite
Le dimanche 7 juin 2026 de midi à 18H
Fête villageoise à l’Espace de loisirs des Marais, repas, buvette, stands avec la participation des commerçants et des associations. Animation musicales
Entrée gratuite .
Marais du bourg Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 13 mairie@lignieresdetouraine.fr
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English :
Sunday, June 7, 2026 from noon to 6 p.m
Village fete at the Espace de loisirs des Marais, with food, refreshments and stalls run by local merchants and associations. Musical entertainment
Free admission
L’événement Fête villageoise Lignières-de-Touraine a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme