Vélo en Fête : Roulez, Vibrez, Adoptez !, Lignières-de-Touraine, Lignières-de-Touraine

Vélo en Fête : Roulez, Vibrez, Adoptez ! Dimanche 31 mai, 10h00 Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Vélo en fête ! Ce sont des animations proposées autour du vélo dans une ambiance familiale et conviviale, pour petits et grands, mêlant découverte, partage et moments de plaisir.

Tout au long de la journée, venez rouler à vélo, vibrer au rythme des spectacles et des démonstrations, et peut-être adopter le vélo pour la vie !

Vente de vélos entre particuliers : vendez et achetez ! Le temps de la journée venez mettre en vente votre ancien vélo ou en acheter un grâce à la bourse aux vélos !

Pour les vendeurs : Le concept est simple : venez déposer votre vélo (le plus tôt possible pour maximiser vos chances de vente), muni d’une pièce d’identité obligatoire. Le Collectif Cycliste 37 s’occupe de réaliser un contrôle technique de chaque vélo déposé et de le mettre en vente le temps de la journée. Tous les types de vélos en bon état sont acceptés : VTT, route, VTC, vélos d’enfants, vélos de villes et tandems. Si vous avez les factures, pensez à les apporter. Le prix est fixé par le vendeur, sous conseil des organisateurs. En fin de journée, récupérez le montant de la vente ou votre vélo s’il n’a pas été vendu.

Pour les acheteurs : Envie d’acquérir un vélo ? Venez découvrir les modèles disponibles à la vente et dénicher celui qui vous convient. Paiement en espèces uniquement.

Contrôle technique : Venez faire contrôler gratuitement votre vélo auprès d’un mécanicien qualifié. Repartez avec une fiche récapitulative du contrôle ainsi que les besoins éventuels de réparation ou de changements de pièces.

Les balades guidées à vélo : Balades de 16 km encadrées par des éducateurs mobilités vélo du Collectif Cycliste 37. Vous roulerez à travers les paysages ligériens, entre nature préservée et rives sauvages de la Loire. Deux départs sont prévus un à 10h30 et un autre à 14h30.

Inscription gratuite obligatoire à l’adresse mail : tourisme@tourainevalleedelindre.fr. (Places limitées)

Possibilité de louer un vélo sur place via Tours’N Bike (07 57 57 23 96).

Test vélos H2 : Venez découvrir le vélo à hydrogène ! Ce vélo à assistance électrique se recharge en seulement 2 minutes grâce à l’hydrogène. Testez gratuitement cette innovation unique, qui sera disponible à la location cet été chez Tours’N Bike (Azay-le-Rideau).

Démonstration et initiation au BMX : Assistez à des démonstrations sur le Pumptrack réalisées par les membres du BMX Club Joué-lès-Tours à 11h et 14h. Un moment spectaculaire pour découvrir la discipline et admirer les performances des riders !

Tout au long de la journée, vous pourrez vous initier gratuitement en compagnie du club. Les équipements seront mis à disposition :

Draisiennes pour les plus petits

BMX pour les enfants à partir de 6 ans et les plus grands

Une activité ludique et accessible à tous pour découvrir les sensations du Pumptrack !

Ambiance festive garantie : La Compagnie Happy Stars vous embarquera dans un spectacle hauts en couleur mêlant comédie, humour… et étonnantes performances de vélo acrobatique ! Un spectacle pour petits et grands à ne pas manquer.

Le groupe les Aminches accompagnera cette journée avec ses rythmes envoutants du jazz de la Nouvelle-Orléans.

Des stands de restauration seront également présents pour une pause gourmande.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de Mai à Vélo et est soutenu financièrement par l’ADEME dont l’objectif est de promouvoir les mobilités durables et notamment la pratique du vélo.

A propos de Mai à Vélo :

Depuis 2020, Mai à vélo est l’événement qui fédère toutes les activités organisées autour du vélo en France, à l’occasion du mois de mai. Cette initiative est soutenue par le ministère de la Transition écologique et le ministère des Sports, qui rassemble les principales institutions du monde du vélo. En 2026, ce ne sont pas moins de 8000 évènements attendus. Toutes ces initiatives permettent de découvrir ou redécouvrir les bienfaits du vélo, à tout âge, dans l’optique que toutes les Françaises et Français l’adoptent pour la vie, comme moyen de transport sain et non polluant.

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Vélo en Fête