Vide Tiroir Créatif Lignières-de-Touraine
Vide Tiroir Créatif Lignières-de-Touraine dimanche 7 juin 2026.
Lignières-de-Touraine
Vide Tiroir Créatif
Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide-tiroirs créatifs
Dimanche 7 juin 2026- de 10h à 18h
Venez donner une seconde vie à votre matériel créatifs qui traîne au fond des tiroirs ou à vos petites créations artisanales et locales
le dimanche 7 juin 2026, au foyer rural de Lignières de Touraine.
5€ la table
Vide-tiroirs créatifs
Dimanche 7 juin 2026- de 10h à 18h
Venez donner une seconde vie à votre matériel créatifs qui traîne au fond des tiroirs ou à vos petites créations artisanales et locales
le dimanche 7 juin 2026, au foyer rural de Lignières de Touraine.
5€ la table, renseignements et inscriptions au 0699242692, Julie Meyer. 5 .
Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 99 24 26 92
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English :
Creative garage sale
Sunday, June 7, 2026 10am to 6pm
Come and give a second life to your creative materials and small local creations!
on Sunday June 7, 2026, at the Lignières de Touraine village hall.
5? per table
L’événement Vide Tiroir Créatif Lignières-de-Touraine a été mis à jour le 2026-04-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme