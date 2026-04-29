Lignières-de-Touraine

Vide Tiroir Créatif

Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide-tiroirs créatifs

Dimanche 7 juin 2026- de 10h à 18h

Venez donner une seconde vie à votre matériel créatifs qui traîne au fond des tiroirs ou à vos petites créations artisanales et locales

le dimanche 7 juin 2026, au foyer rural de Lignières de Touraine.

5€ la table

Vide-tiroirs créatifs

Dimanche 7 juin 2026- de 10h à 18h

Venez donner une seconde vie à votre matériel créatifs qui traîne au fond des tiroirs ou à vos petites créations artisanales et locales

le dimanche 7 juin 2026, au foyer rural de Lignières de Touraine.

5€ la table, renseignements et inscriptions au 0699242692, Julie Meyer. 5 .

Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 99 24 26 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative garage sale

Sunday, June 7, 2026 10am to 6pm

Come and give a second life to your creative materials and small local creations!

on Sunday June 7, 2026, at the Lignières de Touraine village hall.

5? per table

L’événement Vide Tiroir Créatif Lignières-de-Touraine a été mis à jour le 2026-04-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme