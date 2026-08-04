FÊTE VOTIVE A JAVOLS Peyre en Aubrac
samedi 15 août 2026 · Peyre en Aubrac
Informations pratiques
Peyre en Aubrac
FÊTE VOTIVE A JAVOLS
Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Cette année on célèbre en grand, quatre décennies de convivialité, de musique, de partage et de bonne humeur
Venez souffler avec nous les 40 bougies et faire de cette édition une fête d’exception ! ☀️
9h00 DÉJEUNER AUX MANOULS
16 € Réservation au 06 32 00 18 70
10h30 VENTE DE GÂTEAUX, FOUGASSES ET PAIN CUIT AU FOUR
11h00 MESSE OUVERTURE DES STANDS DE JEUX POUR ENFANTS
12h00 PAËLLA (À emporter)
Animations toute la journée
Structure gonflable
Jeux en bois
Jeux pour enfants
14h30 GRAND CONCOURS DE PÉTANQUES
En doublette 200 € + mise
15h00 JEUX INTERBOURG (équipe de 6)
19h30 APÉRO CONCERT Avec Guillaume Caparos
20h30 GRILLADES / ALIGOT
22h30 BAL DISCO GRATUIT Avec DJ Steph (Harmony Agence)
BUVETTE SUR PLACE TOUTE LA JOURNÉE
Animation par le POT’POETE .
Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70
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English :
L’événement FÊTE VOTIVE A JAVOLS Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-30 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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