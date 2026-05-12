Fête votive à Rudelle Rudelle
Fête votive à Rudelle Rudelle vendredi 31 juillet 2026.
Rudelle
Fête votive à Rudelle
sur le couderc de Rudelle Rudelle Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02
Venez partager un moment convivial et festif !
Le comité des fêtes de Rudelle vous convie à la fête du village
Venez partager un moment convivial et festif !
Le comité des fêtes de Rudelle vous convie à la fête du village. Un rendez-vous convivial ouvert à tous dans une ambiance festive au cœur du village.
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sur le couderc de Rudelle Rudelle 46120 Lot Occitanie +33 6 99 35 86 90
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English :
Come and share a convivial and festive moment!
The Comité des fêtes de Rudelle invites you to the village fête
L’événement Fête votive à Rudelle Rudelle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Figeac
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