Rudelle

Fête votive à Rudelle

sur le couderc de Rudelle Rudelle Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

Venez partager un moment convivial et festif !

Le comité des fêtes de Rudelle vous convie à la fête du village

Venez partager un moment convivial et festif !

Le comité des fêtes de Rudelle vous convie à la fête du village. Un rendez-vous convivial ouvert à tous dans une ambiance festive au cœur du village.

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sur le couderc de Rudelle Rudelle 46120 Lot Occitanie +33 6 99 35 86 90

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English :

Come and share a convivial and festive moment!

The Comité des fêtes de Rudelle invites you to the village fête

L’événement Fête votive à Rudelle Rudelle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Figeac