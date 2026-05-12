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Marché gourmand à Rudelle Rudelle

Marché gourmand à Rudelle Rudelle

Marché gourmand à Rudelle Rudelle samedi 1 août 2026.

Adresse : le bourg

Ville : 46120 Rudelle

Département : Lot

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Rudelle

Marché gourmand à Rudelle

le bourg Rudelle Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Dans le cadre de la fête du village venez découvrir les produits locaux de nos producteurs, ! dégustation sur place.

Dans le cadre de la fête du village venez découvrir les produits locaux de nos producteurs, ! dégustation sur place.

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le bourg Rudelle 46120 Lot Occitanie +33 6 99 35 86 90 

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English :

As part of the village festival, come and discover local products from our producers, ! tasting on site.

L’événement Marché gourmand à Rudelle Rudelle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Figeac

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