Marché gourmand à Rudelle Rudelle
Marché gourmand à Rudelle Rudelle samedi 1 août 2026.
Rudelle
Marché gourmand à Rudelle
le bourg Rudelle Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Dans le cadre de la fête du village venez découvrir les produits locaux de nos producteurs, ! dégustation sur place.
Dans le cadre de la fête du village venez découvrir les produits locaux de nos producteurs, ! dégustation sur place.
.
le bourg Rudelle 46120 Lot Occitanie +33 6 99 35 86 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the village festival, come and discover local products from our producers, ! tasting on site.
L’événement Marché gourmand à Rudelle Rudelle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Figeac
À voir aussi à Rudelle (Lot)
- Vide-greniers à Rudelle Rudelle 14 juin 2026
- Fête votive à Rudelle Rudelle 31 juillet 2026