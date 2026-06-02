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Fête Votive de Calamane Calamane

Fête Votive de Calamane Calamane

Fête Votive de Calamane Calamane vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 46150 Calamane

Département : Lot

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Calamane

Fête Votive de Calamane

Place de la Mairie Calamane Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-24

Calamane vous accueille pour sa fête du village.

Calamane vous accueille pour sa fête du village.

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Place de la Mairie Calamane 46150 Lot Occitanie +33 6 18 78 42 62 

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English :

Calamane welcomes you to its village fête.

L’événement Fête Votive de Calamane Calamane a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cahors Vallée du Lot

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