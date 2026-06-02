Fête Votive de Calamane Calamane
Fête Votive de Calamane Calamane vendredi 24 juillet 2026.
Calamane
Fête Votive de Calamane
Place de la Mairie Calamane Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Calamane vous accueille pour sa fête du village.
Calamane vous accueille pour sa fête du village.
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Place de la Mairie Calamane 46150 Lot Occitanie +33 6 18 78 42 62
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English :
Calamane welcomes you to its village fête.
L’événement Fête Votive de Calamane Calamane a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cahors Vallée du Lot
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