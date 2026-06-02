Calamane

Fête Votive de Calamane

Place de la Mairie Calamane Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Calamane vous accueille pour sa fête du village.

Calamane vous accueille pour sa fête du village.

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Place de la Mairie Calamane 46150 Lot Occitanie +33 6 18 78 42 62

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English :

Calamane welcomes you to its village fête.

L’événement Fête Votive de Calamane Calamane a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cahors Vallée du Lot