Les Aubades de Calamane Calamane
samedi 18 juillet 2026 · Calamane
Informations pratiques
Calamane
Les Aubades de Calamane
Bourg Calamane Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Le Comité des fêtes sillonnera les rues de Calamane pour partager un moment de convivialité, de musique et de bonne humeur !
Le Comité des fêtes sillonnera les rues de Calamane pour partager un moment de convivialité, de musique et de bonne humeur !
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Bourg Calamane 46150 Lot Occitanie +33 5 65 30 92 94
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English :
The Festival Committee will be parading through the streets of Calamane to share a moment of fellowship, music, and good cheer!
L’événement Les Aubades de Calamane Calamane a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cahors Vallée du Lot
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