Informations pratiques

Calamane

Les Aubades de Calamane

Bourg Calamane Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Le Comité des fêtes sillonnera les rues de Calamane pour partager un moment de convivialité, de musique et de bonne humeur !

Le Comité des fêtes sillonnera les rues de Calamane pour partager un moment de convivialité, de musique et de bonne humeur !

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Bourg Calamane 46150 Lot Occitanie +33 5 65 30 92 94

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English :

The Festival Committee will be parading through the streets of Calamane to share a moment of fellowship, music, and good cheer!

L’événement Les Aubades de Calamane Calamane a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cahors Vallée du Lot