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AGENDA · Calamane

Les Aubades de Calamane Calamane

samedi 18 juillet 2026 · Calamane

Les Aubades de Calamane Calamane

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
Bourg
Ville
46150 Calamane
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Calamane

Les Aubades de Calamane

Bourg Calamane Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18

Le Comité des fêtes sillonnera les rues de Calamane pour partager un moment de convivialité, de musique et de bonne humeur !

Le Comité des fêtes sillonnera les rues de Calamane pour partager un moment de convivialité, de musique et de bonne humeur !

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Bourg Calamane 46150 Lot Occitanie +33 5 65 30 92 94 

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English :

The Festival Committee will be parading through the streets of Calamane to share a moment of fellowship, music, and good cheer!

L’événement Les Aubades de Calamane Calamane a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cahors Vallée du Lot

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