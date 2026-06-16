Soirée théâtrale TARTARIN FACE A SON DESTIN Calamane jeudi 6 août 2026.

Calamane

Soirée théâtrale TARTARIN FACE A SON DESTIN

Calamane Lot

Tarif : – – 0 EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Une création théâtrale de ÇaParl'Lot Comédie avec des chansons créée en Août 2025

Une création théâtrale de ÇaParl'Lot Comédie avec des chansons créée en Août 2025.

Tout public, participation libre.

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Calamane 46150 Lot Occitanie +33 6 71 27 91 23 caparlot@laposte.net

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English :

A theatrical production by %C7aParl'Lot—a comedy with songs, premiering in August 2025

L’événement Soirée théâtrale TARTARIN FACE A SON DESTIN Calamane a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cahors Vallée du Lot