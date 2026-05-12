Calamane

Marché Lot of Saveurs à Calamane

Calamane Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Comme chaque année, la caravane gourmande Lot of Saveurs fait étape tout l’été dans les communes du Grand Cahors

Comme chaque année, la caravane gourmande Lot of Saveurs fait étape tout l’été dans les communes du Grand Cahors. Animations, convivialité et gastronomie seront au menu de ces rendez-vous réunissant touristes et fidèles des saveurs de notre gastronomie locale.

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Calamane 46150 Lot Occitanie +33 5 65 30 92 94

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English :

Like every year, the Lot of Saveurs gourmet caravan makes stops throughout the summer in the communes of Greater Cahors

L’événement Marché Lot of Saveurs à Calamane Calamane a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot