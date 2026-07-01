Informations pratiques

Lanzac

Fête votive de Lanzac

Place du village Lanzac Lot

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-17

Ambiance conviviale et festive à Lanzac pour la fête votive

Ambiance conviviale et festive à Lanzac pour la fête votive

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Place du village Lanzac 46200 Lot Occitanie +33 6 79 49 14 59

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English :

A friendly and festive atmosphere in Lanzac for the votive festival

L’événement Fête votive de Lanzac Lanzac a été mis à jour le 2026-07-11 par OTVD Bretenoux