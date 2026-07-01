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Fête votive de Lanzac Lanzac

vendredi 17 juillet 2026 · Lanzac

Fête votive de Lanzac Lanzac

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place du village
Ville
46200 Lanzac
Département
Lot
Tarif
23 23 23 Général

Lanzac

Fête votive de Lanzac

Place du village Lanzac Lot

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-17

Ambiance conviviale et festive à Lanzac pour la fête votive

Ambiance conviviale et festive à Lanzac pour la fête votive

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Place du village Lanzac 46200 Lot Occitanie +33 6 79 49 14 59 

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English :

A friendly and festive atmosphere in Lanzac for the votive festival

L’événement Fête votive de Lanzac Lanzac a été mis à jour le 2026-07-11 par OTVD Bretenoux

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