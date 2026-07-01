AGENDA · Lanzac
Fête votive de Lanzac Lanzac
vendredi 17 juillet 2026 · Lanzac
Informations pratiques
Lanzac
Fête votive de Lanzac
Place du village Lanzac Lot
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-17
Ambiance conviviale et festive à Lanzac pour la fête votive
Ambiance conviviale et festive à Lanzac pour la fête votive
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Place du village Lanzac 46200 Lot Occitanie +33 6 79 49 14 59
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English :
A friendly and festive atmosphere in Lanzac for the votive festival
L’événement Fête votive de Lanzac Lanzac a été mis à jour le 2026-07-11 par OTVD Bretenoux
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