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AGENDA · Lalbenque

Fête Votive de Saint-Hilaire Salle des Fêtes Lalbenque

vendredi 17 juillet 2026 · Salle des Fêtes · Lalbenque

Fête Votive de Saint-Hilaire Salle des Fêtes Lalbenque

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Saint-Hilaire
Ville
46230 Lalbenque
Département
Lot
Tarif
12.5 12.5 Général

Lalbenque

Fête Votive de Saint-Hilaire

Salle des Fêtes Saint-Hilaire Lalbenque Lot

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-17

Le Comité des Fêtes du hameau de Saint-Hilaire vous a préparé un grand weekend de fête

Le Comité des Fêtes du hameau de Saint-Hilaire vous a préparé un grand weekend de fête

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Salle des Fêtes Saint-Hilaire Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 29 83 46 99  comitedesfetessthilaire46@yahoo.com

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English :

The Festival Committee for the hamlet of Saint-Hilaire has put together a great weekend of festivities for you

L’événement Fête Votive de Saint-Hilaire Lalbenque a été mis à jour le 2026-07-06 par OT CVL Lalbenque Limogne

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