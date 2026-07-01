Fête Votive de Saint-Hilaire Salle des Fêtes Lalbenque

Informations pratiques

Lalbenque

Fête Votive de Saint-Hilaire

Salle des Fêtes Saint-Hilaire Lalbenque Lot

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Le Comité des Fêtes du hameau de Saint-Hilaire vous a préparé un grand weekend de fête

Le Comité des Fêtes du hameau de Saint-Hilaire vous a préparé un grand weekend de fête

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Salle des Fêtes Saint-Hilaire Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 29 83 46 99 comitedesfetessthilaire46@yahoo.com

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English :

The Festival Committee for the hamlet of Saint-Hilaire has put together a great weekend of festivities for you

L’événement Fête Votive de Saint-Hilaire Lalbenque a été mis à jour le 2026-07-06 par OT CVL Lalbenque Limogne