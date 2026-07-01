Fête Votive de Saint-Hilaire Salle des Fêtes Lalbenque
vendredi 17 juillet 2026 · Salle des Fêtes · Lalbenque
Informations pratiques
Lalbenque
Fête Votive de Saint-Hilaire
Salle des Fêtes Saint-Hilaire Lalbenque Lot
Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Le Comité des Fêtes du hameau de Saint-Hilaire vous a préparé un grand weekend de fête
Le Comité des Fêtes du hameau de Saint-Hilaire vous a préparé un grand weekend de fête
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Salle des Fêtes Saint-Hilaire Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 29 83 46 99 comitedesfetessthilaire46@yahoo.com
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English :
The Festival Committee for the hamlet of Saint-Hilaire has put together a great weekend of festivities for you
L’événement Fête Votive de Saint-Hilaire Lalbenque a été mis à jour le 2026-07-06 par OT CVL Lalbenque Limogne
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