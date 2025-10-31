FÊTE VOTIVE DU PONT DE MONTVERT

Camping Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Venez passer un weekend festif au Pont de Montvert! Au programme tournées des fougasses, soirée déguisée, concours de pétanque, animations enfants, feu d’artifice, retraite aux flambeaux, repas dansant.

Petite restauration et buvette sur place tout le week-end !

Venez passer un weekend festif au Pont de Montvert! Au programme tournées des fougasses, soirée déguisée, concours de pétanque, animations enfants, feu d’artifice, retraite aux flambeaux, repas dansant.

Petite restauration et buvette sur place tout le week-end ! .

Camping Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

Come and spend a festive weekend in Pont de Montvert! On the program: fougasse tours, fancy dress party, pétanque competition, children’s entertainment, fireworks, torchlight procession, dinner and dance.

Snacks and refreshments available all weekend!

German :

Verbringen Sie ein festliches Wochenende in Le Pont de Montvert! Auf dem Programm stehen: Fougasse-Touren, Kostümfest, Boule-Wettbewerb, Kinderanimation, Feuerwerk, Fackelzug, Tanzabend.

Das ganze Wochenende über gibt es Snacks und Getränke!

Italiano :

Venite a trascorrere un weekend di festa a Pont de Montvert! In programma: tournée di fougasse, festa in maschera, gara di pétanque, animazione per bambini, fuochi d’artificio, fiaccolata, cena e balli.

Merende e rinfreschi disponibili per tutto il fine settimana!

Espanol :

Venga a pasar un fin de semana festivo en Pont de Montvert En el programa: torneos de fougasse, fiesta de disfraces, concurso de petanca, animación infantil, fuegos artificiales, desfile de antorchas, cena y baile.

Aperitivos y refrescos durante todo el fin de semana

L’événement FÊTE VOTIVE DU PONT DE MONTVERT Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2025-10-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère