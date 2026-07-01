Fêtes de Bayonne à Aurons Place Merendol Aurons
mercredi 15 juillet 2026 · Place Merendol · Aurons
Informations pratiques
Aurons
Fêtes de Bayonne à Aurons
Du mercredi 15 au samedi 18 juillet 2026 à partir de 19h30. Place Merendol Chez le Basque Aurons Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-15
Les Fêtes de Bayonne débarquent en Provence Pendant quatre jours, repas conviviaux et musiques festives sont au programme !
A Aurons comme à Bayonne !
Sur le boulodrome, les airs du Pays basque s’installent pour quelques jours de fête.
Mercredi 15 juillet Soirée blind test et concert Rock Pop
Jeudi 16 juillet Concert reggae et bonne humeur par No Pass’Aran
Vendredi 17 juillet Soirée musicale
Samedi 18 juillet, spéciale Journée du Monde Toute la journée, concours de force basque ; le soir, concert rock et foodtrucks cubain, réunionnais et japonais.
Les concerts commencent à 20h30.
N’oubliez pas le dress code vêtements blancs et foulard rouge, comme à Bayonne ! .
Place Merendol Chez le Basque Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 01 35 35 chezlebasque@gmail.com
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English :
The Bayonne festival land in Provence during four days, enjoy friendly diners and festive concerts !
L’événement Fêtes de Bayonne à Aurons Aurons a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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