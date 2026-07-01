Fêtes votives d’Aurons Soirée concert Second Line Place Du Boulodrome Aurons

Informations pratiques

Aurons

Fêtes votives d’Aurons Soirée concert Second Line

Samedi 25 juillet 2026 à partir de 19h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Les Fêtes votives d’Aurons, ce sont cinq jours de festivités pour faire vibrer le coeur du village ! Ce soir, on vous propose un concert avec le groupe Second Line.

Une soirée festive au coeur du village, ça vous dit ? Rendez-vous sur le boulodrome pour profiter de l’été avec une soirée dédiée à la musique ! Second Line animera la soirée de ses covers rock et blues.



N’oubliez pas de réserver votre table pour manger sur place. .

Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02

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English :

Five days of festivities in the heart of the village. Tonight, the group Second Line will perform.

L’événement Fêtes votives d’Aurons Soirée concert Second Line Aurons a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Massif des Costes